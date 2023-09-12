Методи мобілізації стали предметом жорстких розбіжностей між внутрішньополітичним блоком АП і потужною групою силовиків-яструбів.

З закінченням виборів 2023 року в Росії почалися серйозні заходи по другій хвилі мобілізації. Для того, щоб поповнити армійські ряди необхідно вкластися в невелике часове вікно - до початку активної президентської кампанії 2024 року.

За інформацією джерела ВЧК-ОГПУ, на першому етапі планується мобілізувати 170-175 тисяч осіб. У зв'язку з цим, як і в минулому році, буде зрушена дата початку осіннього призову - на 1 листопада. Побічно це підтвердив і російський президент, технічно пішовши від відповіді на це питання, поставлене на СЕФ.

"Набраних за контрактом з січня чверті мільйонів бійців не вистачає навіть на планову ротацію, не кажучи вже про маленьку, але нищівну в політичному плані перемогу на фронті. Вона вкрай необхідна "яструбам" для поліпшення своїх позицій до чергового переобрання Володимира Путіна", - повідомили там.

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При цьому ніхто не знімав планів і щодо контрактної мобілізації - до кінця коду потрібно поставити в стрій ще близько 130 тисяч бійців, в поповнення до 270 тисяч вже набраних. Тому розсилки рознарядок по держпідприємствах і робота з діаспорами - тільки посиляться. За планами, в сукупності нова комбінована мобілізація за осінь дасть близько 300 тисяч військовослужбовців. Приблизно таку ж кількість забрали у вересні-жовтні 2022 року.

Підготовчій роботі до мобілізації була поставлена оцінка "добре". У законодавчому плані прибрали практично лазівки для ухильників, фактично додавши кримінальну відповідальність за ігнорування повісток. Про те як працює "цифрова мобілізація" буде зрозуміло вже в найближчі тижні, якщо не дні.

Однак, за інформацією джерел, разом з цим всерйоз розглядаються і ряд нових заходів, які дозволять збільшити і зберегти мобілізаційний ресурс всередині країни. Наприклад, скасування відстрочок з "декоративної" освіти (друга-третя вища, гуманітарна аспірантура ітд), введення додаткових медкомісій з "прикордонних" захворювань, а також впровадження, так званих, "виїзних віз" за кордон. Причому поки не незрозуміло, це торкнеться всіх військовозобов'язаних або ж тільки громадян, що володіють необхідними військовими спеціальностями.

Методи мобілізації, як повідомляють джерела, стали предметом жорстких розбіжностей між внутрішньополітичним блоком АП і потужною групою силовиків-яструбів. Перші, побоюючись непередбачуваної реакції як низів, так і самих верхів, наполягають на збереженні поточного порядку, другі ж, впавши в ейфорію, вирішили піти в ол-інн.

Мобілізація в РФ - деталі

Український Генштаб повідомив, найближчим часом у Росії оголосять нову хвилю мобілізації, щоб покрити катастрофічні втрати живої сили на фронті. Відзначається, що примусова масова мобілізація буде проходити в тому числі і на окупованих українських територіях. За даними Генштабу ЗСУ, на фронт російська влада планує додатково відправити від 400 до 700 тисяч осіб.

Кремль в цьому році вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для заповнення втрат і створення нових з'єднань. Втім, масштабної мобілізації може не бути, заявили в розвідці.

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