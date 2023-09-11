Російському командуванню вкрай потрібно покрити шалені втрати у живій силі.

У найближчий час в Росії оголосять нову хвилю мобілізації, аби покрити катастрофічні втрати живої сили на фронті. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Зазначається, що примусова масова мобілізація проходитиме зокрема і на окупованих українських територіях. За даними Генштабу ЗСУ, на фронт російська влада планує додатково відправити від 400 до 700 тисяч осіб.

"Призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості "загороджувальних загонів" позаду російських військ", – кажуть в Генштабі.

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А ось в двох найбільших містах Росії – Москві та Санкт-Петербурзі – обсяги запланованої мобілізації знову будуть мінімальними, кажуть в українському Генштабі.

"На фронт в якості "гарматного м’яса" вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України", – йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Росії – останні новини

Як писав УНІАН, протягом весни-літа російська влада активно готувалася до можливої нової хвилі мобілізації. Наприклад, ухвалили підвищення граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі. Тобто кількість потенційних кандидатів на мобілізацію значно збільшили.

Одночасно в Росії значно посилили покарання за неявку до військкомату для тих, хто отримав повістку. Якщо торік від мобілізації можна було "відкупитися" відносно невеликим штрафом, то тепер штраф буде вже відчутним.

Крім того, в Росії фактично перестав діяти інститут "броні" військовозобов’язаних співробітників критично важливими підприємствами. Тепер "броня" не є перешкодою для примусової відправки на фронт.

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