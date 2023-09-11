За словами представника української розвідки, варто аналізувати, чи потрібен такий крок Путіну політично.

Кремль цьогоріч вже призвали від 90 до 100 тисяч росіян для поповнення втрат і створення нових з'єднань. Втім, масштабної мобілізації може не бути.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю РБК-Україна.

"Чи оголосять вони знову відкриту мобілізацію на кшталт тієї, яка була минулої осені? Мабуть, що ні. Зараз вони проведуть ці вибори, далі почнуть готуватися до виборів президента 17 березня 2024 року. Ніхто не захоче так ризикувати напередодні кампанії, оголосивши мобілізацію. Можливо, це станеться пізніше", - вважає Скібіцький.

Однак, як додав представник ГУР, усі необхідні організаційні заходи для цього Кремль уже провів, зокрема на законодавчому рівні. Москва вже навіть розрахувала, яку чисельність людей і з яких регіонів варто призивати. Зараз вони мобілізують людей з усіх регіонів, а особливо з депресивних - де люди йдуть воювати, щоб заробити.

"Зараз у Путіна немає необхідності проводити відкриту мобілізацію і оголошувати: "Ми призиваємо ще 500 тисяч осіб". У Росії цього року заявляли, що планують набрати в армію ще 400 тисяч контрактників і призивають 240 тисяч строковиків. А далі тих, кого мобілізують, кого призивають на дійсну військову службу, агітують переходити на контракт у професійну армії (адже в них строковики теж не беруть участь у бойових діях)", - пояснив Скібіцький.

Укладати контракт переконують різними способами. Зокрема маніпулюючи, що контрактники отримують більшу зарплату, що їх направляють на менш гарячі ділянки, ніж мобілізованих. І так цей процес поступово рухається.

Мобілізація в РФ

Як повідомив Генштаб 11 вересня, У найближчий час в Росії оголосять нову хвилю мобілізації, аби покрити катастрофічні втрати живої сили на фронті.

Зазначається, що примусова масова мобілізація проходитиме зокрема і на окупованих українських територіях. За даними Генштабу ЗСУ, на фронт російська влада планує додатково відправити від 400 до 700 тисяч осіб.

Протягом весни-літа російська влада активно готувалася до можливої нової хвилі мобілізації. Наприклад, ухвалили підвищення граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі. Тобто кількість потенційних кандидатів на мобілізацію значно збільшили.

Одночасно в Росії значно посилили покарання за неявку до військкомату для тих, хто отримав повістку. Якщо торік від мобілізації можна було "відкупитися" відносно невеликим штрафом, то тепер штраф буде вже відчутним.

Крім того, в Росії фактично перестав діяти інститут "броні" військовозобов’язаних співробітників критично важливими підприємствами. Тепер "броня" не є перешкодою для примусової відправки на фронт.

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