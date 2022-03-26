Він закликав громадян залишатися в укритті.

Мер Львів Андрій Садовий заявив про ймовірність повторних обстрілів міста.

Про це він повідомив у Telegram.

"Львів. Можливі повторні обстріли. Залишайтеся в укритті", - зазначив мер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 березня, окупанти випустили кілька ракет по Львову.

Мер міста не уточнив деталі і закликав городян не поширювати фото або відео з місця удару і залишатися в укриттях.

У соцмережах городяни повідомляють, що чули кілька вибухів.

Водночас голова Львівської обласної Військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що близько 16:30 сталося три потужні вибухи біля Львова з боку Кривчиць.

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