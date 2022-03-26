Водночас поїзд № 717 до Перемишля курсуватиме за графіком, а посадка на нього можлива, зокрема, на проміжних станціях.

"Укрзалізниця" повідомляє про можливі зміни в графіку руху пасажирських поїздів через впровадження в Києві комендантської години з 20:00 26 березня до 07:00 28 березня.

Про це прес-служба залізничної компанії повідомляє у Telegram.

"У зв'язку з комендантською годиною тимчасово не курсуватимуть рейси "Інтерсіті+" №715 і №743 з Києва до Львова. Водночас поїзд № 717 до Перемишля курсуватиме за графіком, а посадка на нього можлива, зокрема, на проміжних станціях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в період дії комендантської години вхід в залізничні вокзали Києва, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кличко заявив, що комендантська година в Києві та області триватиме з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня. Він зазначив, що містом під час комендантської години може пересуватися лише транспорт за спецперепустками. Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги, а громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть.

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