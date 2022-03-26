Мер міста не уточнив деталей та закликав містян не поширювати фото чи відео з місця удару й залишатися в укриттях.

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Львова.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від військової адміністрації", - зазначив він.

Садовий закликав містян не поширювати фото чи відео з місця удару та залишатися в укриттях.

У соцмережах містяни повідомляють, що чули кілька вибухів.

Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що близько 16:30 відбулося три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць.

"Наразі звучить повітряна тривога, тому всім зберігати спокій і перебувати в укриттях. Не сповіщайте про місця попадання і не робіть фото", - закликав він.

Як повідомляв УНІАН, вночі, 13 березня, Росія здійснила ракетний обстріл території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, відомого як "Яворівський військовий полігон". Внаслідок обстрілу загинули 35 людей, ще 134 зазнали поранень.

Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратова. Загалом російські загарбники випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет було збито в повітрі.

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