Україна як жертва агресії має право на вибір, зазначила словенський лідер.

Триває війна в Україні, і якщо українська держава перестане боротися проти агресії Росії, то настане її кінець, але це стане також кінцем верховенства права у світі.

Про це сказала президент Словенії Наташа Пірц-Мусар на Глобальному саміті миру стосовно війни в Україні. "Якщо Росія перестане боротися, то війна зупиниться, а якщо Україна перестане боротися, то настане кінець Україні. Але це стане також кінцем верховенства права", - наголосила вона.

За її словами, присутність лідерів великої кількості країн на саміті свідчить про те, що міжнародна спільнота виступає за завершення "жахливого порушення" практично всіх світових юридичних норм, які відбуваються під час агресії Росії щодо України. Вона наголосила, що Словенія готова активно сприяти процесу, який повинен привести до того миру, коли "Україна як жертва агресії має право на вибір".

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Вона нагадала, що Росія, як член Ради безпеки ООН, мала турбуватися про мир і безпеку на всій планеті. "Чи Росія дотримується цього ? Ні", - наголосила президент Словенії. За її словами, підтримка України є дуже важлива, бо вона бореться "за всю планету, за повагу до міжнародного права". При цьому нагадала, що на сьогодні є 55 збройних конфліктів у світі, і це найвища кількість після кінця Другої світової війни.

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Як повідомляв УНІАН, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає правильним рішенням, що Росію не запросили на перший Саміт миру, який проходить у Швейцарії 15-16 червня.

Він зазначив, що війна в Україні - "це глобальне питання". За його словами, ті хто зібрався на саміт, мають різні погляди на цю проблему, але всі дивляться в одному напрямку і у всіх є розуміння, що треба робити. Рютте наголосив, що Росія не має бути за одним столом з іншими лідерами на саміті.

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