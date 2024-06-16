Росію не запросили на перший Саміт миру, який сьогодні проходить у Швейцарії. Це було правильне рішення, заявив премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, виступаючи на саміті.
Він зазначив, що війна в Україні "це глобальне питання". За його словами, ті хто зібрався на саміт, мають різні погляди на цю проблему, але всі дивляться в одному напрямку і у всіх є розуміння, що треба робити.
"Ви не можете захоплювати іншу країну, викрадати дітей, ви не можете гратися з продовольчою безпекою, не можете ставити під загрозу радіаційну безпеку. Ми даємо важливий сигнал, показуючи, що не тільки український народ хоче миру, а його хочуть всі". – наголосив Рютте.
За його словами, лідери різних країн посилають Путіну сигнал.
"Всі згодні, що Росія не повинна бути зараз за цим столом. Мир прийде тільки тоді, коли Росія буде згодна з усіма міжнародними принципами і Статутом ООН", - сказав прем'єр-міністр Нідерландів.
За його словами, зараз робляться кроки в напрямку миру, але є багато перешкод на цьому шляху.
Саміт миру у Швейцарії
Як повідомляв УНІАН, вчора і сьогодні у Швейцарії проходить Глобальний саміт миру стосовно війни в Україні. По його завершенню країни-учасники мають ухвалити підсумкову декларацію.
Агентство Reuters зазначає, що в проекті цієї декларації сказано, що учасники звинувачують війну Росії проти України у спричиненні "великомасштабних людських страждань і руйнувань". Також вони закликають поважати територіальну цілісність України.
Як додається, у документі наголошується на необхідності повернути Києву контроль над Запорізькою АЕС та доступ до морських портів Україні. З проекту декларації видалили попереднє твердження про "російську агресію" і його замінили на "війну".