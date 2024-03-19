Цей санітарний кордон буде створено для того, аби росіяни більше не нападали на Україну.

"Санітарна" зона, про яку говорив Володимир Путін, після перемоги України у війні, яку розв'язала Російська Федерація, буде проходити в межах російської столиці - Москви. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав в ефірі інформаційного марафону.

"Звичайно, санітарна зона буде зроблена. Але точно не Путіним, а українським військом. При чому, не тільки нашим військом, а я більше ніж впевнений, що й інші країни у цьому будуть брати участь. Цей санітарний кордон буде проходити десь на території меж таких міст може як Москва, а може трохи далі. Ми точно зробимо цей санітарний кордон для того, щоби ці покидьки не нападали на нашу країну", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО заявив, що санітарний кордон буде встановлено внаслідок перемоги України у війні.

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"Ми це будемо ставити як одну із умов, що має бути санітарний кордон, щоб вони в жодному разі не совали свого дрібного носа у наші справи, і не тільки в наші", - сказав Данілов.

Він зазначив, що після війни у світі буде багато перетворень і будуть створені нові альянси.

Заяви Путіна про "санітарну зону" - деталі

17 березня російський диктатор Путін заявив, що Росія хоче створити "санітарну зону" на територіях України. За словами російського лідера, йдеться про створення "зони безпеки", яку буде важко подолати західним засобам ураження.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив у понеділок, що ідея президента Росії Володимира Путіна про створення "санітарної зони" на території України є явною ознакою того, що Москва планує ескалацію війни на сусідній Україні.

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