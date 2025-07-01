Російські окупанти використовують потужності цього підприємства для забезпечення своїх підрозділів паливно-мастильними матеріалами.

Сили оборони України уразили важливий обʼєкт на території Саратовської області РФ. Йдеться про нафтопереробний завод АТ "Саратоворгсинтез", повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

"В рамках зниження наступальних можливостей противника, сьогодні підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області РФ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти використовують потужності цього підприємства для забезпечення своїх підрозділів, що воюють проти України, паливно-мастильними матеріалами.

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За даними Генштабу, підтверджено влучання по території об'єкта – пошкоджено технологічні установки. На обʼєкті виникла пожежа. Водночас результати ураження уточнюються.

Що відомо про АТ "Саратоворгсинтез"

"Саратоворгсинтез" – підприємство хімічної промисловості.

Завод є дочірнім підприємством російського гіганта "Лукойл". Там кажуть, що він є провідним у Росії виробником нітрилу акрилової кислоти, ацетонітрилу і ціаніду натрію.

Варто зазначити, що це вже не перша атака на це підприємство. Дрони завітали туди й у січні 2025 року. Повідомлялося про пошкодження вікон в одному з цехів заводу.

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