Офіційно в Україні атаку по НПЗ ще не коментували.

У російському Туапсе понад добу триває пожежа на нафтопереробному заводі, який було атаковано в ніч проти 14 березня. Про це повідомляє проєкт "Схеми" із посиланням на супутникові знімки сервісу Sentinel EO Hub Browser.

Губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв раніше повідомляв, що пожежа зайнялася через атаку Сил оборони України по території НПЗ. Площа загорання становила понад тисячу квадратних метрів. За його інформацією, палав один з резервуарів із бензином.

Офіційно в Україні атаку по НПЗ ще не коментували.

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"Схеми" також опублікували свіжіий супутниковий знімок, на якому і видно стовп диму в районі Туапсинського НПЗ:

Атака по Туапсинському НПЗ

Вночі 14 березня було атаковано територію Туапсинського нафтопереробного заводу. Місцеві мешканці публікували в мережі кадри масштабної пожежі, яку було видно навіть з вікон поїздів.

Примітно, що це не перша атака на НПЗ в Туапсе. У ніч проти 26 лютого силами Головного управління розвідки спільно з іншими підрозділами Сил оборони України було завдано удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Внаслідок атаки на обʼєкті пролунало не менше 40 вибухів та виникла пожежа, було пошкоджено нафтопереробне обладнання.

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