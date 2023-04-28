Ці артилерійські установки французького виробництва.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну заїхали перші данські самохідні артилерійські установки (САУ) Caesar.

"Ще в серпні ми почали один проект з Королівством Данія - про можливість отримати артилерійські системи. Королівство Данія свого часу для своїх збройних сил замовило Caesar, Французькі модернізовані, апгрейдні - дивізіон, заплатила за це гроші, і вони повинні були бути на озброєнні", - зазначив під час прес-конференції 28 квітня, передає кореспондент УНІАН.

Так, додав він, з серпня Україна вела переговори з різними високопоставленими чиновниками Данії.

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"Непростий був проект. Сьогодні хочу вам похвалитися: заїхали перші Caesar, в Україну. Виробництво - Франція, але це данські Caesar, які теж стають на бойове чергування", - сказав міністр.

Війна в Україні - допомога від Данії для ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня виконуючий обов'язки Міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен перебував з візитом в Україні і провів зустріч з Резніковим, після чого відбувся спільний брифінг двох міністрів.

Серед військової допомоги, яку уряд Данії пообіцяв надати Україні, - артилерійські установки Caesar, танки Leopard 1 і Leopard 2.