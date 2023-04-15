Компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft завершує відновлення техніки.

Данія розраховує, що зможе "дуже скоро" відправити в Україну обіцяні танки Leopard 1. Компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) завершує процес відновлення техніки.

Про це розповів виконуючий обов'язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен. Він відвідав FFG разом з членами комітету з оборони і Ради із зовнішньої політики, про що сказано на сайті Міноборони Данії. Чиновники оглянули танки Leopard 1А5, які знаходяться на відновленні.

"Я дуже радий можливості запросити парламентських політиків на FFG, щоб вони також могли побачити, як далеко ми просунулися в процесі відновлення танків Leopard 1. І ми сподіваємося, що зможемо відправити їх в Україну дуже скоро", — заявив Поульсен.

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Спочатку Данія планує відправити близько 80 танків для двох батальйонів. Перед цим українські військові пройдуть навчання з використання техніки. Leopard 1А5 відновлюють для України в рамках спільного проекту Данії та Нідерландів. Держави також забезпечать ЗСУ боєприпасами до цих танків і запасними запчастинами.

Допомога Україні від Данії: остання інформація

Скандинавська держава обіцяла відправити САУ Caesar для ВСУ. Поставки повинні початися в травні, а зараз артилерійські системи знаходяться на тренувальних полігонах.

"Данія також знає про запит України щодо надання винищувачів F-16. Вважаю, що першим кроком має стати тренування ваших пілотів. Сподіваюся, у нас буде подібна дискусія, але я повинен підкреслити, що рішення про передачу літаків має бути затверджено спільно з іншими країнами-союзниками", — раніше заявив Поульсен про постачання літаків.

На початку квітня Данія схвалила відправку додаткових 8 тисяч боєприпасів до САУ Caesar для ЗСУ.

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