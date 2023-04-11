У Міністерстві оборони Данії заявили, що рішення про передачу Україні літаків F-16 має ухвалюватися спільно з країнами-союзниками. Про це сказав виконувач обов'язків міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим, інформують Військово-морські сили ЗСУ.
Зазначається, що Поульсен прокоментував нагальну тему щодо надання Україні військових багатоцільових винищувачів F-16.
"Данія також знає про запит України щодо надання винищувачів F-16. Вважаю, що першим кроком має стати тренування ваших пілотів. Сподіваюсь, в нас буде подібна дискусія, але я мушу підкреслити, що рішення про передачу літаків має бути затверджене спільно з іншими країнами-союзниками", – сказав він.
Військова допомога Данії - останні новини
Поульсен вчора, 10 квітня, перебував з візитом в Україні та провів зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим, після чого відбувся спільний брифінг двох міністів.
Серед військової допомоги, яку уряд Королівства Данія пообіцяв надати Україні, є артилерійські установки "Caesar", танки "Leopard-1" та "Leopard-2". Артустановки "Caesar" та танки "Leopard" в Україну почнуть надходити до літа.
Під час брифінгу Резніков запросив іноземних пілотів винищувачів F-16 воювати на боці України та запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання та вміють обслуговувати іноземну військову техніку, приїхати працювати до України.
F-16 для України - що відомо
Україна просить західних партнерів надати сучасні винищувачі F-16, однак рішення про їхню передачу ані в США, ані в інших країнах не ухвалювали.
25 березня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Сили оборони України зможуть дуже швидко звільнити окуповані території, якщо отримають американські винищувачі F-15 та F-16, які мають країни-члени НАТО.
6 квітня стало відомо, що двоє українських пілотів успішно пройшли тестування на сучасних винищувачах у США. 7 квітня Ігнат повідомив, що українські військові льотчики можуть навчатися літати на F-16 менш як за півроку.