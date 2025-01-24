У Генштабі поінформували, що також уражено завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську.

Безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій ЗСУ цієї ночі відпрацювали по потужностях Рязанської нафтопереробної компанії. Про це УНІАН повідомили джерела в спецслужбі.

За словами співрозмовника, цей НПЗ - один з найбільших в РФ з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. Там палають мінімум три резервуари. Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де знаходиться установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів.

Окрім того дрони СБУ та ССО завітали на нафтоперекачувальну станцію "Рязань" та на рязанську ТЕЦ.

"СБУ спільно із Силами оборони продовжує вводити дієві "дронові санкції" проти підприємств російського ВПК та нафтового сектору в російському тилу. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Крім того, в Генеральному штабі ЗСУ поінформували, що також уражено завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську.

"Це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння. Зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків", - заявили в Генштабі.

Атака українських дронів на РФ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Росії заявили про наймасштабнішу з початку року атаку українських дронів, під ударом були понад 10 регіонів.

Так, російське Міноборони відзвітувало про знищення понад 120 дронів. Більшість було збито над Брянською, Рязанською, Курською та Саратовською областями. Також один безпілотник був збитий над Москвою і шість над Московською областю.

Місцеві ЗМІ повідомляли про пожежу на НПЗ у Рязані. Також згодом стало відомо, що після сьогоднішньої атаки дронів призупинив роботу найбільший виробник військової електронної техніки - завод "Кремній Ел" у Брянську.

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