Частину виробничих приміщень і склад готової продукції підприємства пошкоджено.

У РФ після сьогоднішньої атаки дронів призупинив роботу найбільший виробник військової електронної техніки - завод "Кремній Ел" у Брянську. Подібні проблеми на заводі відбуваються не вперше.

За даними російського держагентства ТАСС, у різних регіонах РФ за ніч було нібито збито понад 120 українських безпілотників, з яких над Брянською областю - 37, зокрема 18 - реактивних.

Зазначається, що внаслідок атаки діяльність заводу АТ "Група Кремній Ел", який розташований у Брянську, припинено. За інформацією прес-служби підприємства, на заводі зафіксовано шість прильотів, пошкоджено частину виробничих приміщень і склад готової продукції підприємства.

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Як пишуть російські тг-канали, завод є ключовим у галузі. Зокрема, "Кремній" виробляє напівпровідникові пластини для інших підприємств, а також силову електроніку і широку номенклатуру спеціалізованих чипів, зокрема для систем ППО від "Панцира" до С-400.

За повідомленням каналу "База", також у Брянську пошкоджено Інститут управління та бізнесу і будівлю Слідчого комітету.

Атаки на завод "Кремній Ел"

Нагадаємо, у жовтні 2024 року російський завод "Кремній Ел" у Брянській області, де виробляють військову електроніку, вже зупиняв роботу після атаки дронів.

Тоді було атаковано виробничі та адміністративні корпуси заводу. У результаті було "порушено енергопостачання, завдано шкоди об'єктам забезпечення спеценергетикою, перервано технологічні виробничі ланцюжки".

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