Дрони ЗСУ також атакували НПЗ в Енгельсі Саратовської області та завод "Кремній" у Брянську

Сьогодні в Росії заявили про наймасштабнішу з початку року атаку українських дронів, під ударом були понад 10 регіонів.

Так, російське Міноборони відзвітувало про знищення понад 120 дронів. Більшість було збито над Брянською, Рязанською, Курською та Саратовською областями. Також один безпілотник був збитий над Москвою і шість над Московською областю.

У московських аеропортах Домодєдово, Жуковський і Внуково обмежували повітряний рух. Приймання і відправлення рейсів запроваджували також в аеропортах Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари, Саратова та Уфи.

У Рязані після атаки БПЛА почалася пожежа, імовірно, на місцевому нафтопереробному заводі Рязанської нафтопереробної компанії, який входить до складу "Роснєфті". Також поруч було атаковано Ново-Рязанську ТЕЦ.

На початку січня московський суд постановив "Яндексу" приховати карти і фотографії цього підприємства через загрозу атак українських безпілотників. Але схоже великого ефекту це не мало.

Крім того, за даними тг-каналу Mash, дрони ЗСУ також намагалися атакувати НПЗ в Енгельсі Саратовської області та завод "Кремній" у Брянську, який виробляє чіпи.

Вранці про два збиті безпілотники також повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. За його даними, дрони були знищені силами ППО в районі селища Оредеж біля кордону з Новгородською областю. Жертв і руйнувань немає.

Атаки дронів на Росію

Минулого тижня українські дрони атакували нафтобазу в Тульській області Росії, яка забезпечує діяльність російської окупаційної армії.

А в ніч на 14 січня Служба безпеки України разом із Силами оборони завдала ударів по низці об'єктів на території РФ. Зокрема, було уражено Алексинський хімічний комбінат у Тульській області, склади боєприпасів на аеродромі "Енгельс" (Саратовська обл.), Саратовський нафтопереробний завод і Брянський хімічний завод.

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