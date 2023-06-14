Його засуджено до 13 років за ґратами.

До 13 років за ґратами засуджено колаборанта з Донеччини, який під виглядом переселенця ховався на заході України.

Як повідомляє прес-служба СБУ, на початку повномасштабного вторгнення Росії він передавав окупантам локації Сил оборони на Лиманському напрямку. Однак після звільнення регіону вирішив втекти на Львівщину, де як переселенець хотів "заховатися" серед місцевих жителів.

"У ході розслідування стало відомо, що фігурант планував відновити свої контакти з окупантами. Зокрема, щоб передавати їм розвіддані вже з території західного регіону України", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали наприкінці грудня минулого року.

Слідством встановлено, що поплічником агресора виявився мешканець Донеччини, який на початку повномасштабного вторгнення пішов на співпрацю з окупантами. Отриману розвідінформацію він передавав через "зв’язкового" – бойовика терористичної організації "днр", який перебував на тимчасово захопленій частині регіону. Для комунікації використовували російські соцмережі і месенджери.

За матеріалами української спецслужби суд призначив зловмиснику 13 років тюрми.

Діяльність українських правоохоронців

Раніше у ЗСУ було викрито російського "крота", який хотів "злити" російським окупантам напрямки українського контрнаступу.

Також СБУ повідомила про підозру ідеологу "русского мира" Олександру Дугіну, який закликав знищити Україну.

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