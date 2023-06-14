Також він мав передати ворогові інформацію про маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію фронту.

У лавах Збройних сил України (ЗСУ) виявили російського "крота", який хотів "злити" російським окупантам напрямки українського контрнаступу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України. Зазначається, що військова контррозвідка Служби за сприяння керівництва ЗСУ провела багатоетапну спецоперацію у Дніпропетровській області. У її результаті було викрито ще одного агента головного управління генерального штабу збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ).

"Зловмисником виявився мешканець Енергодара, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ вступив до лав ЗСУ. Там він проходив військову службу в одному із гарнізонів у Дніпропетровській області", - розповіли у СБУ.

За даними слідства, наприкінці минулого року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.

"За вказівкою агресора фігурант збирав інформацію про плани участі українських військ у бойових операціях на фронті. Напередодні контрнаступу ЗСУ російський агент отримав "термінове" завдання від свого "куратора" – з’ясувати дату початку і основні напрямки українських контрударів", - йдеться у повідомленні.

Також зрадник мав передати загарбникам маршрути перевезення іноземного озброєння та військової техніки Сил оборони на лінію боєзіткнень.

Крім того, він намагався встановити канали радіозв’язку у бойових підрозділах українських військ.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання.

"За даними слідства, фігурант на початку розвідувально-підривної діяльності підтримував комунікацію з агресором через свою матір, яка залишилась в тимчасово окупованому Енергодарі і потрапила у поле зору гру", - додали у СБУ.

Згодом зрадника вивели на прямий "зв’язок" з російською воєнною розвідкою. Для комунікації вони використовували месенджер Телеграм.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу ("державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану").

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Зрадники в Україні

На Прикарпатті до 15 років позбавлення волі було заочно засуджено найманця російської приватної військової компанії "Вагнер". Житель Харцизька Донецької області у 2014 році перейшов на бік ворога. Чоловік брав активну участь у діяльності терористичної організації "ДНР", а потім - ПВК "Вагнер".

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