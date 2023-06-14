Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.

Повідомлено про підозру ідеологу "русского мира" та очільнику прокремлівської міжнародної організації "Євразійський рух" Олександру Дугіну, який закликав знищити Україну та її мешканців. Про це повідомляється у Telegram Служби безпеки України.

"Фігурант є одним з ключових ідеологів агресивної політики РФ і геноциду українського народу. У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами", - нагадали в СБУ.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Дугін одним з перших публічно підтримав окупаційні угруповання країни-агресора та виправдовував їхні воєнні злочини проти України.

"Зловмисник відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців, а також цивільної інфраструктури нашої держави", - підкреслюється у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 2. ст. 442 (геноцид).

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, СБУ проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Справа Дугіна - головне

Як відомо, минулого літа в Підмосков'ї невідомі підірвали автомобіль, в якому перебувала дочка російського пропагандиста Дугіна.

Відомо, що вона підтримувала війну в Україні і виправдовувала звірства російської армії.

Вас також можуть зацікавити новини: