В СБУ анонсували й "нові сюрпризи" для росіян у Криму.

Сьогодні вночі військова контррозвідка Служби безпеки України та Військово-морські сили України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів. По цілі ефективно відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун", повідомило УНІАН джерело в СБУ.

Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. А після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пусковим комплексам С300/400 "Тріумф".

Співрозмовник УНІАН нагадав слова очільника СБУ Василя Малюка про те, що "бавовна палала і буде палати", та анонсував "нові сюрпризи", які очікують на росіян у Криму.

Відео дня

Вибухи в Євпаторії

Як повідомляв УНІАН, за даними українських військових, біля тимчасово окупованої Євпаторії зосереджено багато військових об’єктів росіян, які є законними цілями для України.

Цієї ночі місцеві у соцмережах повідомляли про проліт безпілотників та вибухи неподалік міста. Телеграм-канал "Кримський вітер" також заявив про ймовірне влучання по установці російської протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: