Російського посадовця підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Повідомлено про підозру секретарю Ради безпеки РФ Миколі Патрушеву.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора секретарю Ради безпеки РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, високопосадовець, будучи представником влади держави-агресора, діючи за попередньою змовою з іншими співучасниками для реалізації заздалегідь розробленого плану щодо порушення територіальної цілісності України, на позачерговому засіданні Радбезу 21 лютого 2022 року публічно закликав до необхідності визнання Росією незалежності та суверенітету повністю ними контрольованих псевдоутворень "ДНР" та "ЛНР".

У повідомленні сказано, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України.

В Офісі генерального прокурора зазначають, що продовжується робота з притягнення до кримінальної відповідальності всіх російських високопосадовців, причетних до посягання на територіальну цілісність України, розв’язання та ведення проти неї війни. При цьому нагадують, що раніше до кримінальної відповідальності притягнуто заступника голови Радбезу РФ та ще 8 членів.

Раніше Bloomberg розкрив імена "яструбів", разом з якими Володимир Путін ухвалив рішення щодо повномасштабного військового вторгнення в Україну. Серед них глава Міноборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов і секретар Ради безпеки Микола Патрушев

Сам Патрушев заявляв, що "якщо сьогодні й об'єднуються народи, які живуть в Україні, то лише через страх перед звірствами націоналістичних батальйонів", та пророкував "розпад України на кілька держав".

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