Росія бачить Україну, проти якої веде загарбницьку війну, "кількома державами".
Це, на думку пропагандиста, секретаря Радбезу Росії Ніколая Патрушева, нібито випливає з дій США.
Мовляв, саме Америка вселяла українцям "виключність їхньої (української – ред.) нації і ненависть до всього російського".
"Якщо сьогодні й об’єднуються народи, які живуть в Україні, то лише через страх перед звірствами націоналістичних батальйонів. Тому результатом політики Заходу і підконтрольного йому київського режиму може стати тільки розпад України на кілька держав", - заявив Патрушев.
Ставлення Росії до суверенітету України
4 квітня російські пропагандисти з РИА Новости випустили статтю "Что Россия должна сделать с Украиной".
Автори публікації закликали, з-поміж іншого, до етноциду, називаючи усіх громадян "пособниками фашистів".
Росіяни допускали переслідування українців за національною ознакою і заперечували існування самобутньої культури України.
Попри те, що ціллю "спецоперації" РФ проти України спершу Москва заявляла нібито недопущення вступу країни у НАТО, в Києві вважають, що найімовірнішою причиною початку повномасштабного наступу є саме ненависть до України, підігріта викривленою історією.
Це підтверджують тисячі жорстоко закатованих і вбитих у Бучі, Бородянці, Маріуполі тощо.