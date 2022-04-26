Тисячі жорстоко закатованих і вбитих українців росіянами підтверджують, що РФ ненавидить українську націю.

Росія бачить Україну, проти якої веде загарбницьку війну, "кількома державами".

Це, на думку пропагандиста, секретаря Радбезу Росії Ніколая Патрушева, нібито випливає з дій США.

Мовляв, саме Америка вселяла українцям "виключність їхньої (української – ред.) нації і ненависть до всього російського".

"Якщо сьогодні й об’єднуються народи, які живуть в Україні, то лише через страх перед звірствами націоналістичних батальйонів. Тому результатом політики Заходу і підконтрольного йому київського режиму може стати тільки розпад України на кілька держав", - заявив Патрушев.

Ставлення Росії до суверенітету України

4 квітня російські пропагандисти з РИА Новости випустили статтю "Что Россия должна сделать с Украиной".

Автори публікації закликали, з-поміж іншого, до етноциду, називаючи усіх громадян "пособниками фашистів".

Росіяни допускали переслідування українців за національною ознакою і заперечували існування самобутньої культури України.

Попри те, що ціллю "спецоперації" РФ проти України спершу Москва заявляла нібито недопущення вступу країни у НАТО, в Києві вважають, що найімовірнішою причиною початку повномасштабного наступу є саме ненависть до України, підігріта викривленою історією.

Це підтверджують тисячі жорстоко закатованих і вбитих у Бучі, Бородянці, Маріуполі тощо.

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