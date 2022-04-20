За інформацією журналістів, рішення про вторгнення було прийнято у вузькому колі "яструбів".

Рішення щодо повномасштабного військового вторгнення в Україну було прийнято президентом РФ Володимиром Путіним разом із кількома "яструбами".

Серед них – глава Міноборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов і Секретар Ради безпеки Микола Патрушев, пише видання Bloomberg.

За інформацією агентства, за кілька тижнів після початку вторгнення коло радників та контактів Путіна ще сильніше звузилося у порівнянні з обмеженою групою прихильників жорсткої лінії, з якими воно регулярно консультувалося раніше.

Обмеженість інформації сприяла тому, що Кремль прорахувався у перші дні наступу, зробивши ставку на ширшу підтримку з боку українських військ та офіційних осіб, а також на швидке військове просування, йдеться у замітці. Президент РФ також недооцінив свого українського колегу, якого вважав за слабкого.

За словами співрозмовників видання, навіть попри військові невдачі та викликані санкціями економічні труднощі, Путін, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати боротьбу, навіть якщо довелося стримати свої амбіції від швидкого, масштабного захоплення більшої частини країни до виснажливої битви за регіон Донбасу на сході.

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр оборони РФ Сергій Шойгу зробив першу за три дні заяву про війну в Україні. Він заявив, що окупанти "послідовно виконують план визволення" самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Раніше журналісти звернули увагу на зникнення Шойгу з інформаційного простору. Міністр не з'являвся в соцмережах і ефірах з 11 березня. Говорилося, що у глави МО РФ нібито хвороба серця, і якщо він виживе, то залишиться інвалідом.

Вас також можуть зацікавити новини: