Наймолодшій встановленій постраждалій від дій окупантів дитині – усього 4 роки.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчими Національної поліції розпочато 70 кримінальних проваджень за фактами вчинення російськими військовими сексуального насильства, пов’язаного з війною, відносно щонайменше 79 постраждалих. Серед жертв – жінки, чоловіки та діти.

Такі цифри оприлюднив т.в.о. голови Національної поліції України Іван Вигівський на своїй сторінці у Facebook.

Зафіксовані злочини вчинено на території:

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Херсонської області – 40;

Київської – 19;

Донецької – 6;

Харківської – 6;

Запорізької – 5;

Луганської – 2;

Чернігівської – 1.

"Найстаршій постраждалій від сексуального насильства вчиненого військовими РФ – 82 роки. 13 кримінальних проваджень розпочаті за фактами вчинення військовими РФ сексуального насильства відносно дітей. В 8 кримінальних провадженнях постраждалі діти встановлені, наймолодшій з них 4 роки", – зазначив Вигівський.

Він підкреслив, що сексуальне насильство під час війни – це злочин без строку давності. Він є одним із найтравматичніших для постраждалих, тому часто такі злочини довго лишаються латентними.

За інформацією Вигівського, поліцейські максимально задіяні до відпрацювання деокупованих територій. З метою виявлення та фіксації статевих злочинів на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївська та Херсонської областей створено 8 спеціалізованих поліцейських мобільних груп.

Очільник Нацполіції зауважив, що злочини СНПК (сексуальне насильство під час конфлікту) — це порушення норм Міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій. Законодавством України сексуальне насильство в умовах війни визначено злочином проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку та кваліфікується за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Злочини, передбачені статтею 438 Кримінального кодексу України, не є злочинами приватного обвинувачення (на відміну від ст. 152 Кримінального кодексу "Зґвалтування").

Сексуальне насильство з боку військових РФ

Начальниця спеціалізованого управління Офісу генпрокурора Ірина Діденко розповіла, що в Україні за понад рік повномасштабної війни підтверджено 187 випадків сексуального насильства з боку військових РФ щодо українців. Вона підкреслила, що це йдеться виключно про постраждалих, які готові свідчити. За її інформацією, в контексті згаданої статистики жертвами сексуального насильства з боку окупантів стали 51 представник чоловічої статі.

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни.

Влітку минулого року в Гаазі відбулася зустріч генпрокурора – на той час Ірини Венедіктової – зі спеціальним представником генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства в умовах конфліктів Прамілою Паттен, під час якої обговорили створення в ООН команди експертів для допомоги в розслідуванні сексуального насилля як зброї війни Росії в Україні.

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