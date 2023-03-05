Російські окупанти не хочуть іти в безглуздий наступ на Вугледарському напрямку.

Серед вищого військового керівництва РФ через значні втрати та відсутність досягнень на фронті назріває конфлікт. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вимагає взяти Вугледар.

"У лютому поточного року Путін присвоїв командуючому східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Зараз Шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну", - сказано у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Разом з тим, за даними Генштабу, керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво, тобто йти на штурм добре укріплених позицій Збройних сил України без будь-якого забезпечення та підготовки.

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Втрати Росії у війні

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські воїни ліквідували 930 окупантів, і наразі загальні втрати супротивника в особовому складі перевищують 153 тис.

Також зросли втрати ворога у техніці. Так, станом на 5 березня знищено: танків ‒ 3 тис. 414 (+5 за минулу добу) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 6 тис. 692 (+9), артсистем – 2 тис. 426 (+12), РСЗВ – 488 (+1), засобів ППО ‒ 248 (+1), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 тис. 071 (+5), автомобільної техніки та автоцистерн – 5 тис. 299 (+10), спецтехніки ‒ 232 (+2) одиниці.

Зазначається, що авіація Сил оборони 5 березня завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військ.

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