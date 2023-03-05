Така тенденція простежуєтья й у інших підрозділах окупаційної армії.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат у живій силі. Деякі підрозділи відмовляються виконувати накази вищого командування, зокрема під Вугледаром Донецької області.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, медичні заклади на окупованих територіях переповнені важкопораненими, евакуація в РФ майже не здійснюється. Статистику втрат ведуть тільки військові медики.

"Разом з тим інформація про реальні втрати росіян швидко розповсюджується серед військовослужбовців та деморалізує особовий склад противника. Зокрема, приданий на посилення 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту рф добровольчий козачий загін відмовляється брати участь у наступі і виконувати накази некомпетентного командування. Така тенденція спостерігається і в інших підрозділах противника", - зазначила Маляр.

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За даними Міноборони, у зв’язку з бунтом підрозділів командування окупаційних військ активізувало проведення заходів примусового та карального характеру, намагаючись покращити стан військової дисципліни та запобігти випадкам масового залишення районів ведення бойових дій.

"М'ясні штурми" Вугледару: як ЗСУ знищили елітних морпіхів РФ

"М'ясними штурмами" Вугледара керує генерал Рустам Мурадов. Російське командування кидає особовий склад під Вугледаром на "мясні штурми". Лютневий тритижневий штурм міста став найбільшим танковим боєм за час війни і обернувся для Росії болючим провалом.

Українські воїни вдалися до фірмової тактики засідок, внаслідок яких вдалося знищити багато техніки та особового складу окупантів. Як пише The New York Times, українські військові перед російськими штурмами "вивчали дороги, потім ховалися і чекали", щоб розбивати колони.

Величезні втрати армії РФ під Вугледаром підтвердила і британська розвідка, опублікувавши супутниковий знімок, де видно кількість знищеної російської військової техніки. Вона належала 155-й бригаді морської піхоти, вона вважається елітою російської армії. Окупанти втрачали від 150 до 300 осіб за добу під час штурму. У ЗСУ підтвердили це.

Величезні втрати під Вугледаром наробили галасу в РФ. Пропагандисти пишуть, що родичі "двохсотих" вже готові до самосуду над генералом-м'ясником Мурадовим.

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