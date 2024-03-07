Наразі ворог активно наносить авіаудари по населеному пункту Невельське.

На Авдіївському напрямку ситуація напружена, ворог тисне, намагається наблизитись до позицій Сил оборони. Про це сказав офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

"Ситуація стабільно важка. Навіть напружена. Ворог тисне, робить спроби наблизитись до наших позицій. Лізуть. Намагаються закріпитися на деяких ділянках. Ми де тільки бачимо якесь скупчення, то туди навалюємо", - розповів він.

Цехоцький зазначив, що вже другий день поспіль російські окупанти роблять спроби FPV-дронами пробивати проходи в наших мінних полях.

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"Вони просто стріляють в поле по визначених координатах для того, щоб визначити прохід для своєї техніки. Бо зараз вся техніка, яка виходить, підривається і не виконує задачі на полі бою", - додав він.

Також військовий повідомив, що наразі ворог дуже активно наносить авіаудари по населеному пункту Невельське.

"Активно туди ворог "накидує"", - сказав Цехоцький.

За його словами, окупанти зараз стали більш активно використовувати КАБи. При цьому додав, що, незважаючи на ризики, що Сили оборони збили багато літаків, ворог до "отієї сакральної дати - виборів Путіна - активізується". Він зауважив, що тут все в комплексі - загороджувальні загони росіян, які не дають відступати, і дата, стимулює окупантів йти в атаки.

Цехоцький зазначає, що завжди буде снарядний голод.

"Поки ми воюємо, то нам завжди боєприпасів мало. Наразі Генштаб і Міноборони зробили все можливе і неможливе для того, щоб нам було чим працювати. Але треба, щоб було більше. І це скаже кожен військовий", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, минулої доби, 6 березня, відбулося 92 бойових зіткнення на найгарячіших напрямках.

Тільки на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 16 атак в районах західніше вербового та Роботиного Запорізької області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

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