За його словами, вживаються заходи задля того, щоб більше подібних витоків секретної інформації не було.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що Росія знала про план українського контрнаступу у 2023 році.

Як повідомляє CBC News, Буданов підтвердив нещодавні заяви президента України про те, що Кремль знав про план українського контрнаступу ще до його початку.

"Я не буду говорити більше, ніж президент. У нас була, скажімо так, інформація, докази, що про плани стало відомо Російській Федерації. Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів", - сказав Буданов, коментуючи ймовірний витік даних.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент України Володимир Зеленський відмовився говорити про жодні майбутні військові плани України, адже минулого року Кремль заздалегідь отримав план українського контрнаступу.

"Я поясню вам. Якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога, і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто: наші контрнаступальні дії навесні минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії", - наголосив Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: