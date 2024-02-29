Глава ГУР Міноборони зазначив, що між президентом і воєначальником навряд чи можуть бути особисті розбіжності.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував звільнення Валерія Залужного. Він сумнівається, що між президентом Володимиром Зеленським і колишнім головнокомандувачем ЗСУ виникли якісь розбіжності.

При цьому він зазначив, що між президентом і воєначальником навряд чи можуть бути особисті розбіжності, тому що один підпорядкований іншому. Крім того, розвідник "натякнув", що Зеленський ухвалив правильне рішення.

"Якщо все добре, все прекрасно і все зроблено правильно, то чому ми перебуваємо в тій ситуації, в якій ми перебуваємо?" - заявив Буданов в інтерв'ю CBC News.

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Звільнення Залужного - головні новини

8 лютого 2024 року стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цю посаду він обіймав із 2021 року. Новим головнокомандувачем став Олександр Сирський.

За інформацією журналістів The Times, одна з причин звільнення Залужного - ненадання військового плану на цей рік.

9 лютого стало відомо, що президент присвоїв Залужному звання Героя України.

При цьому, коли Зеленського запитали про причини звільнення Залужного, він заявив, що "чому я когось міняю - це наш внутрішній момент".

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