Глава держави наголосив: "чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога".

Президент України Володимир Зеленський відмовився говорити про жодні майбутні військові плани України, адже минулого року Кремль заздалегідь отримав план українського контрнаступу. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції під час Форуму "Україна. Рік 2024".

Зокрема, у президента запитали, що має статися, аби можна було говорити про українську перемогу, якщо зараз ситуація вкрай складна.

"Не все йде за планом, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів. Тому, є затягування тих чи інших процесів. Головне - мати план. І цей план є", - наголосив Зеленський.

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При цьому, глава держави заявив, що не може повідомити деталі цього плану.

"Я поясню вам. Якщо чесно, між нами говорячи, чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога, і неочікуваний результат для росіян. І скажу вам відверто: наші контрнаступальні дії навесні минулого року були на столі Кремля до того, як почались контрнаступальні дії", - наголосив Зеленський.

Майбутні плані ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, днями президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю FoxNews, що цього року Україна буде не тільки оборонятись, а й готуватиметься до нового контрнаступу. При цьому жодних подробиць він не навів.

Зеленський також прокоментував літню кампанію 2023 року. Він наголосив, що швидкий рух може призвести до втрати солдатів, і необхідно думати про життя захисників. За його словами, подібне є недопустимим для України, оскільки можна втратити все. Водночас український лідер анонсував нові сюрпризи для загарбників у Чорному морі.

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