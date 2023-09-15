Спроба повернути підводний човен до експлуатації навряд призведе РФ до успіху, зазначає відомство.

Вранці 13 вересня українські сили ракетами вдарили по судноремонтного заводу окупантів "Севморзавод" в Севастополі. Було вражено десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону".

Як зазначає британська розвідка в новому щоденному звіті, хоча Міноборони РФ намагається применшити наслідки атаки, є підтвердження того, що "Мінськ" "функціонально зруйнований", а "Ростов" "зазнав катастрофічних пошкоджень".

Спроба відремонтувати "Ростов" паралізують здатність РФ до технічного обслуговування флоту, прогнозує відомство.

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"Будь-яка спроба повернути підводний човен до експлуатації, ймовірно, займе багато років і коштуватиме сотні мільйонів доларів. Існує реальна ймовірність того, що складне завдання з вилучення уламків із сухих доків виведе їх з експлуатації на багато місяців. Це поставило б ЧФ перед серйозною проблемою щодо підтримки технічного обслуговування флоту", – йдеться в повідомленні.

Британська розвідка констатує, що втрата "Ростова" серйозно погіршила здатність РФ контролювати ситуацію в Чорному морі.

"Втрачений "Ростов" – один з чотирьох підводних човнів ЧФ РФ, здатних стріляти крилатими ракетами, відіграв важливу роль у завданні удару по Україні та поширенні російської влади через Чорне море та Східне Середземномор’я", – зазначає відомство.

Удар по Севморзаводу - що відомо

У ніч проти 13 вересня вибухи прогриміли в районі тимчасово окупованого Севастополя. Був атакований Севастопольський морський завод ім. Орджонікідзе.

Внаслідок атаки, як інформували в ГУР МО, було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" і підводний човен "Ростов-на-Дону" російських окупантів.

За оцінкою нідерландської моніторингової група Oryx, "Мінськ" повністю знищений і його "неможливо відновити".

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