Більшість із них надійшла від посередників у Китаї та Гонконзі; деякі потрапили в Росію через Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд і Туреччину.

Росія продовжує отримувати необхідні західні компоненти для виробництва ракет, якими обстрілює Україну, йдеться у статті Bloomberg.

Так, згідно з загальнодоступною базою даних, яку веде українська військова розвідка, американська Analog Devices Inc. виробила 21% із понад 3800 західних компонентів у російських ракетах, які слідчі виявили та каталогізували з початку вторгнення. Texas Instruments Inc. була другою, джерелом близько 14% компонентів. Загалом 86% надійшло від компаній зі штаб-квартирами у США та Європі.

"За даними митниці, з березня 2022 року в Росію було відправлено мільйони компонентів, вироблених Analog і обмежених експортним контролем США. Тільки минулого року Росія імпортувала аналогові компоненти на суму 326 мільйонів доларів. Це невелика, але значуща частина виручки Analog у 2023 році в розмірі 12,3 млрд доларів", - пише Bloomberg.

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При цьому російські митні дані не показують жодних прямих продажів від Analog у Росію. Більшість із них надійшла від посередників у Китаї та Гонконзі; деякі потрапили в Росію через Об'єднані Арабські Емірати, Таїланд і Туреччину:

"Це відображає характер глобального ланцюжка постачань: американські компанії з виробництва мікросхем використовують авторизованих дистриб'юторів, які, своєю чергою, продають продукцію постачальникам електроніки по всьому світу".

При цьому Analog заявляє, що повністю дотримується експортного законодавства, що не схвалює використання своєї продукції російськими військовими і що зробила кроки для посилення дотримання законів. Texas Instruments повідомила приблизно те саме, додавши, що вона регулярно виявляє і блокує підозрілі замовлення. Однак глава ГУР Кирило Буданов у коментарі Bloomberg заявив, що західні компанії з виробництва напівпровідників не докладають достатніх зусиль для контролю своїх ланцюжків постачань і він не помітив жодних змін у потоці компонентів до Росії.

При цьому спроби припинити діяльність посередників - це гра в кішки-мишки, зазначає видання. Щойно компанія потрапляє до чорного списку, на її місці одразу ж з'являються інші, часто зі схожими назвами.

Як наголошується у звіті постійного підкомітету Сенату з розслідувань, зусилля американських виробників напівпровідників з відстеження того, куди йде їхня продукція, "абсолютно недостатні".

"Деякі компанії виконали мінімум, необхідний законом, провівши поверхневі перевірки своїх клієнтів, водночас намагаючись зняти з себе будь-яку реальну відповідальність за роль своїх дистриб'юторів у російському відволіканні. Мало хто заглянув під капот, щоб побачити, що вони могли б зробити краще", - йдеться у звіті.

Росія шукає за кордоном компоненти для зброї

Раніше УНІАН писав, що Росія шукає в Китаї старі верстати, використовуючи тіньові мережі покупців, оскільки Кремль намагається отримати життєво важливе обладнання для збільшення виробництва озброєнь. Також РФ продовжує закуповувати на Заході компоненти для танків, дронів і ракет, зокрема, через Туреччину і Гонконг.

Як писало FT, щоб зробити експортний контроль ефективним, необхідне корпоративне примусове виконання - урядовий евфемізм для каральних заходів проти наших власних корпорацій - доповнене вторинними санкціями і значним збільшенням фінансування наглядових органів.

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