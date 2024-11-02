У МЗС також закликали союзників дозволити Україні бити по місцях базування "шахедів" та складах в РФ.

Впродовж жовтня російські окупанти запустили по Україні 1908 "шахедів", що становить близько 62 дронів на день. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, РФ лише в ніч проти 2 листопада запустила 71 дрон типу "Шахед" по Києву та інших містах України. Також протягом вересня російська армія застосувала проти України 1331 "шахед", що приблизно складає 44 безпілотників на день.

"Дайте дозвіл Україні бити по їхніх пунктах базування та складах в Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть всі обмеження на захист життя від терору", - закликав Сибіга.

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Атака "шахедів" по Україні - що відомо

Як писав УНІАН, вранці 2 листопада російські окупанти атакували дронами Київ, внаслідок чого поранення отримали місцеві жителі. Зокрема уламки БпЛА впали у шести районах столиці - в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Одним з постраждалих виявився патрульний поліцейський, який надавав допомогу мешканцям палаючого будинку у Святошинському районі.

Водночас президент Володимир Зеленський відреагував на удар дронами Росії по Україні. За його словами, "постійні терористичні удари по містах України доводять, що тиск на Росію та її спільників недостатній".

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