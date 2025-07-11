Ворог нарощує виробництво дронів та модернізує їх, щоб завдати Україні максимальної шкоди та виснажити запаси ракет.

За останній рік на російських заводах збільшилося виробництво ударних безпілотників, за допомогою яких ворог щодня атакує українські міста й останнім часом мова йде про їх рекордну кількість, пише WSJ.

Згідно з даними Центру інформаційної стійкості, з початку 2025 року більш ніж 24 тисячі російських безпілотників вже атакували українські міста. Зазначається, що в середу, 9 липня Росія атакувала територію України такою кількістю безпілотників, яку вона запускала за весь липень 2024 року.

"Вони постійно б’ють нові рекорди", - заявив речник Військово-повітряних сил України Юрій Ігнат.

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Наймасштабнішу атаку по Україні 9 липня Росії допомогла виконати й угода, яку було підписано з Іраном ще в листопаді 2022 року. Тоді сторони домовилися про виробництво та закупівлю іранських ударних безпілотників Shahed на території Росії.

В нещодавньому звіті некомерційної організації C4ADS, що займається дослідженням нелегальних мереж по всьому світу, було оприлюднено інформацію, що Росія заплатила 1,75 мільярда доларів Ірану за технологію Shahed, обладнання, вихідний код і 6000 безпілотників.

Вказується, що тоді в 2022 році Росія вже використала значну частину своїх запасів ракет дальнього радіусу дії, а дешеві іранські безпілотники стали альтернативою, що дозволило Москві продовжувати повітряні атаки по Україні.

Аналітики називають різну вартість виробництва одного безпілотника типу "шахед" для Росії - від $35 000 до $60 000.

На початку моделі постачалися безпосередньо з Ірану, але згодом Росія опанувала різні елементи виробничого ланцюжка. В Татарстані було розширено виробничі потужності в особливій економічній зоні "Алабуга", де відбувається виробництво цих безпілотників. Працівники, яких наймали з Африки, використовували китайські комплектуючі, а також використовувалися логістичні мережі, які Іран налаштував за часи багаторічного протистояння з Заходом.

Зазначається, що хоча українські безпілотники й завдавали ударів по цьому об’єкту, але Росії вдалося продовжити роботу з виробництва "шахедів". Згідно з даними української розвідки, після цих атак частину робіт ворог перевів на інші об’єкти по всій території Росії.

Видання підкреслює, що завдяки виробництву безпілотників в країні, Росії вдалося знизити свою залежність від Ірану, й це рішення було доречним у світлі бомбардувань Ірану з боку Ізраїля минулого місяця. Більше того, через необхідність завдавати ударів у відповідь по Ізраїлю, в Ірана скоротилися власні запаси безпілотників.

Вказується, що Москва також покращила оригінальну конструкцію іранських безпілотників, завдяки чому вони стали більш швидкими та тихішими. За рахунок цього, збільшилася їх маневреність та вдалося максимізувати шкоду від їхніх ударів.

Україна має офіційні дані, що наразі Росія виробляє понад 5 000 таких безпілотників дальнього радіусу дії і приманок кожного місяця. Вказується, що деякі з цих БПЛА можуть пролетіти 2 500 кілометрів до своєї цілі.

Повідомляється, що з метою знищення ворожих дронів у небі, Україні доводиться щоразу підіймати в повітря реактивні винищувачі та гелікоптери, залучати системи радіоелектронного придушення, мобільні групи протиповітряної оборони на землі.

"Ми використовуємо всі ресурси, які є в нашому розпорядженні", - зауважив речник ВПС Юрій Ігнат.

Як повідомляє видання, Росія постійно змінює тактику, оскільки хоче завдати Україні максимальної шкоди. Її метою є змусити нас використовувати більше цінних ракет-перехоплювачів для збивання дронів-приманок, що дуже схожі на "шахеди", але не містять вибухівки.

Однак, за словами Ігната, українській протиповітряній обороні щоразу вдається все краще розпізнавати такі дрони-приманки, оскільки вони мають відмінності у зовнішньому вигляді, звуці з "шахедами". Щоб вивести їх з ладу, Україна використовує тільки засоби радіоелектронної боротьби.

Однак, й Москва заявляє, що Україна у відповідь щодня запускає десятки своїх безпілотників по території Росії.

Атаки РФ "шахедами" по Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія атакувала дронами Харків, одним з місця влучання став пологовий будинок. В результаті, постраждали три жінки з немовлятами.

Також ми писали, що заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса розповів, що Україна займається розробкою, що допомогла б збивати російські ракети типу "Кинджал" або "Циркон".

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