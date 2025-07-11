Україна шукає рішення, щоб збивати гіперзвукові ракети типу "Циркон" або "Кинджал".

Близько 50% необхідного Україні озброєння для триваючої оборони під час повномасштабної війни, розпочатої Росією, виробляють виключно в нашій країні - самостійно або спільно з країнами-партнерами, заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.

"І ми далі готові нарощувати ці обсяги. Я впевнений, що найближчим часом Україна обов'язково здивує світ і не один раз", - зазначив він в інтерв'ю для Report.az.

Також Паліса підкреслив, що Україна продовжує роботу над захистом повітряного простору, над комплексами різної дальності. Це б, за його словами, гарантувало нашу територію від повітряного терору Росії - від ударних БПЛА, балістичних чи крилатих ракет.

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"У нас уже є чимало технологічних рішень, які на стадії завершення, і найближчим часом ми їх побачимо в роботі. Є й рішення, які пройшли успішне бойове випробування, використовувалися для виконання реальних завдань в умовах хитрих задумок противника", - додав він.

І підсумував, що Україна також працює над розробкою власних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) і над тим, щоб зрештою збивати будь-які ракети ворога, включно з аеробалістичними, гіперзвуковими ("Циркон", "Кинджал"), які вважаються такими, що не можна перехоплювати, через величезну швидкість і маневреність.

Інші новини про можливості України в небі

Раніше УНІАН повідомляв, чому ППО може пропускати дрони "Гербера". Основною причиною для таких дій може бути більша небезпека "Шахедів", ніж цих БПЛА. Авіаексперт Валерій Романенко заявляє, що бойова частина "Шахедів" щонайменше в десять разів більша.

Володимир Зеленський, зі свого боку, розповів, чим Україна збирається збивати російські ударні БПЛА, кількість яких буде тільки збільшуватися. "Зараз, якщо наші партнери [виконають] повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли, у нас є рішення", - підкреслив президент України.

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