Долінце зазначив, що "шахеди" з 16-компонентними антенами зможуть знищувати лише мобільні вгневі групи, або ЗРК.

Росіяни збільшили кількість антен на "шахедах" для того, щоб протидіяти українським засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі "Київ 24". "Збільшення кількості антен на безпілотниках типу "шахед" призначено для протидії засобам радіоелектронної боротьби. Тобто це питання підвищення стійкості "шахедів" до українських систем РЕБ", - сказав експерт.

За його словами, такі випадки не є системними, але мають на меті підвищити "живучість" російських дронів і імовірність їх доходження до цілі.

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Долінце також пояснив, що "шахеди" з 16-компонентними антенами зможуть збивати лише мобільні вогневі групи або зенітно-ракетні системи (ЗРК).

Атаки "шахедів"

Росіяни продовжують намагатися оснащувати дрони-камікадзе типу "шахед" новими спроможностями, аби обходити дію українських засобів радіоелектронної боротьби.

Так, 24 березня начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував виявлення ударного дрону типу "шахед" з 16-елементною CRPA-антеною з Китаю, встановленою з метою протидії українським засобам радіоелектронної боротьби. Як зазначив речник, оновлення росіянами спроможностей "шахедів" вивчається.

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