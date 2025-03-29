Росіяни збільшили кількість антен на "шахедах" для того, щоб протидіяти українським засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Про це розповів авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі "Київ 24". "Збільшення кількості антен на безпілотниках типу "шахед" призначено для протидії засобам радіоелектронної боротьби. Тобто це питання підвищення стійкості "шахедів" до українських систем РЕБ", - сказав експерт.
За його словами, такі випадки не є системними, але мають на меті підвищити "живучість" російських дронів і імовірність їх доходження до цілі.
Долінце також пояснив, що "шахеди" з 16-компонентними антенами зможуть збивати лише мобільні вогневі групи або зенітно-ракетні системи (ЗРК).
Атаки "шахедів"
Росіяни продовжують намагатися оснащувати дрони-камікадзе типу "шахед" новими спроможностями, аби обходити дію українських засобів радіоелектронної боротьби.
Так, 24 березня начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував виявлення ударного дрону типу "шахед" з 16-елементною CRPA-антеною з Китаю, встановленою з метою протидії українським засобам радіоелектронної боротьби. Як зазначив речник, оновлення росіянами спроможностей "шахедів" вивчається.