Понад 60 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

У ніч на 29 березня 2025 року (починаючи із 20:00 28 березня) російські загарбники атакували Україну 172-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, атака відбувалася одночасно із кількох напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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"Станом на 08:30 підтверджено збиття 94 ударних БпЛА типу Shahed на півночі, сході та в центрі країни. 69 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина та Сумщина.

Російська атака дронами – що відомо

Ввечері 28 березня російські війська завдали масованого дронового удару по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки загинуло щонайменше четверо людей, ще 21 - поранено.

За даними ДСНС, ворожа атака спричинила масштабні руйнування та пожежі. Горіли готельно-ресторанний комплекс, 11 приватних будинків, гаражі, СТО. Також постраждали багатоповерхівки та 21 автомобіль.

Як писав УНІАН, Україна почала застосовувати новітню технологію для перехоплення "шахедів". Виріб коштує близько $5000, тоді як вартість дронів-камікадзе противника складає понад $150 тис.

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