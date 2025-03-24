Що більше антен мають "шахеди", то більше треба засобів, аби подавити сигнал ворожих дронів, каже Ігнат.

Росіяни продовжують намагатися оснащувати ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" новими спроможностями, аби обходити дію українських засобів радіоелектронної боротьби. Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат сказав в ефірі марафону "Єдині новини".

Зокрема, він прокоментував виявлення ударного дрону типу "Шахед" з 16-елементною CRPA-антеною з Китаю, встановленою з метою протидії українським засобам радіоелектронної боротьби. Як зазначив речник, оновлення росіянами спроможностей "шахедів" вивчається.

"Звісно, усе вивчається. Якщо раніше було 8 каналів, тепер 16. Треба усе подавляти засобами радіоелектронної боротьби. Тобто зазвичай "шахед" керується супутником, де є супутникова навігація, і дрон має супутникову систему наведення... Треба його збивати з маршруту, як-то кажуть "спантеличення" (spoofing), або ж, відповідно, подавлювати сигнал. Чим і займаються наші системи радіоелектронної боротьби для того, щоби дрон не долетів до місця призначення і десь впав, бажано, де немає сильної загрози життю людей", - розповів Ігнат.

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За словами речника, чим більше антен має ворожий дрон, тим більше засобів треба мати українським захисникам, щоб подавити сигнал.

"І над цим сьогодні працюють. Серйозне виробництво нашого військово-промислового комплексу. Є партнерська допомога. І також допомагають інші організації і фонди. Важливо розуміти, що РЕБ, який можна набрати в OLX і купити, не завжди може бути ефективний. Це стосується дуже багатьох випадків, коли дійсно розраховують на ці системи, а вони не працюють так, як би хотілося", - повідомив Ігнат.

Як відомо, 21 березня фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Флеш поширив інформацію, що на "шахедах" було вперше зафіксовано 16-елементну CRPA антену з Китаю. Зокрема, росіяни продовжують шукати GPS-антени з кращими можливостями придушення РЕБ, бо російським ударним дронам дуже заважає український РЕБ.

Останні російські атаки "шахедами": що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у ніч на 24 березня знову Україну атакували "шахеди". У багатьох регіонах оголошували повітряну тривогу, українців попереджають про загрозу ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Вибухи було чутно, зокрема, в Києві.

Через обстріл Запоріжжя сталася пожежа, на місце виїхали екстрені служби, повідомляв очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Добою раніше масована атака на Київ забрала життя щонайменше трьох людей. Серед жертв – дитина. Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей постраждали кілька районів столиці.

Київщина також тієї ночі постраждала від атаки. Там поранення отримали чоловік і жінка. У Бучанському районі області було пошкоджено чотири приватних будинки та автомобіль, а у Броварському районі була ліквідована пожежа на підприємстві внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі.

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