Наразі ведеться робота з покращення українських надводних дронів Magura, зокрема щодо дальності застосування.

Україна гіпотетично може застосувати дрони Magura для удару по Кримському мосту, заявив в ефірі телемарафону Євген Єрін – представник Головного управління розвідки Міноборони.

"Якщо суто гіпотетично зробити припущення, що така задача буде стояти, то тут можна сказати, що у будь-якому разі це буде комплексне рішення, і тут застосування якогось одного виду озброєння, скоріш за все, не буде передбачатись. Це буде щось більш глобальне та із застосуванням щонайменше декількох видів озброєння. Це виключно гіпотетично ми можемо собі уявити", – сказав Єрін.

Він також додав, що наразі ведеться робота з покращення українських надводних дронів Magura, зокрема щодо дальності застосування.

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"Поки що озвучувати конкретні параметри чи можливості, якими планується наділити безпілотник – ми не будемо. Однак робота ведеться інтенсивно і я думаю, що результати", – додав Єрін.

Дрони Magura - що відомо

Напередодні науковий польський журнал "Political Science and Security Studies Journal" провів дослідження, під час якого виявив, що український дрон Magura V5 знищив найбільшу кількість кораблів ворога за час повномасштабного вторгнення РФ.

Тим часом в ГУР повідомили, що Росія намагається відтворити морські дрони Magura V5. Водночас, Україна наразі значно випереджає РФ у розвитку морських безпілотних систем.

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