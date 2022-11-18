Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

За добу українські військові ліквідували ще близько 350 російських окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 83460 осіб, з яких 350 ліквідовано минулої доби.

Крім того, з початку вторгнення знищено:

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танків ‒ 2879 (+1);

бойових броньованих машин ‒ 5808 (+4);

артилерійських систем – 1865 (+5);

РСЗВ – 393 (+0);

засоби ППО ‒ 209 (+0);

літаків – 278 (+0);

гелікоптерів – 261 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1536 (+5);

крилатих ракет ‒ 480 (+6);

кораблів / катерів ‒ 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4366 (+4);

спеціальної техніки ‒ 161 (+1).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Останні втрати окупантів на війні проти України

Як повідомив Генштаб, українські військові за добу уразили 22 райони зосередження живої сили та техніки ворога, а також пункти управління противника та склади боєприпасів.

На південному напрямку, де триває контрнаступ ЗСУ, ускладнився підрахунок втрат російських загарбників через віддаленість їхнього розташування. Як повідомило Оперативне командування "Південь", поки відомо про знищення радіолокаційної станції та техніки окупантів.

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