За минулу добу Сили оборони України збили 4 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА "Шахед-136".

Українські військові за добу уразили 22 райони зосередження живої сили та техніки ворога, а також пункти управління противника та склади боєприпасів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

"Українські підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, 22 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 6 складів боєприпасів та 4 інших важливих об’єкти окупантів", - розповіли у Генштабі.

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Крім цього, за минулу добу українські війська відбили атаки окупантів у районах 9 населених пунктів Луганської та Донецької областей.

"Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Постійно веде повітряну розвідку", - розповіли у Генштабі.

Зазначається, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

Деокупація України - найважливіші новини

Начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім заявив, що всю Миколаївську область звільнено. Під окупацією залишалась Кінбурнська коса - піщана коса в північно-західній частині Кінбурнського півострова між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем.

10 листопада стало відомо, що українські воїни взяли під контроль Снігурівку. Нардеп Роман Костенко зазначав, що це останнє місто, яке знаходилося під контролем супротивника у Миколаївській області.

11 числа українські спецпідрозділи зайшли в Херсон, який супротивники змогли захопити в перші дні повномасштабного вторгнення.

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