Водночас рамках стабілізаційних заходів збільшилася кількість виявлень колаборантів та посіпак окупаційної влади.

На півдні України ускладнився підрахунок втрат російських загарбників через віддаленість їхнього розташування.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook, поки відомо про знищення радіолокаційної станції та техніки окупантів.

"Підбиття підсумків втрат ворожого війська ускладнено через віддаленість місць влучань. На даному етапі відомо про радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані. Решта потребує дорозвідування", – йдеться у повідомленні.

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При цьому, російські окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Зокрема, вороги тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон.

"Внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку", – додавли в ОК "Південь".

Також зазначено, що корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, серед яких 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами "Калібр".

"Однак, нагадаємо, зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет. Не нехтуйте попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог. Ворог продовжує шантаж і удари по критичній інфраструктурі, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні", – наголосили в командуванні.

Окремо військові додали, що в рамках стабілізаційних заходів збільшилась кількість виявлень колаборантів та посіпак окупаційної влади.

"Дехто з них намагається "перефарбуватися", але місцеві мешканці добре пам’ятають кожного", – наголосили в повідомленні.

Ситуація на південному напрямку

На лівому березі Дніпра окупанти здійснюють перегрупування для посилення своїх угруповань на інших напрямках. Зазначається, що триває відведення ворожого війська на глибину для уникнення вогневого впливу Сил оборони.

Крім того, як заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, армія України вийшла до узбережжя Дніпра, що дає можливість встановити контроль над зоною, близькою до тимчасово окупованого півострова Крим.

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