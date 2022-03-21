Вікно може частково або повністю вилетіти через вибухову хвилю.

Російські війська атакують мирні українські міста бомбами, артилерією і авіацією. Через це багато квартир повністю або частково руйнуються. Особливо страждають тендітні скла.

Раніше УНІАН розповідав, як заклеїти скла скотчем, щоб їх не розбило вибуховою хвилею. Але якщо вибух буде дуже близько, то скло нічого не врятує. Розповідаємо, що слід зробити в такому випадку.

Що робити якщо вибило вікна: перші дії

В першу чергу потрібно зафіксувати пошкодження. Господар квартири повинен сфотографувати зіпсоване майно на телефон, щоб в майбутньому була можливість отримання компенсації. При цьому фото руйнувань не можна викладати в загальний доступ, щоб не інформувати ворога.

Нагадаємо, що Зеленський пообіцяв відновити все зруйноване і пошкоджене майно після війни, і вже створив штаб для розв'язання цього питання.

Потім в приміщенні з вибитими стеклами потрібно постаратися зберегти тепло. На перший час вікно потрібно заклеїти зовні прозорою водостійкою стрічкою або прибити за допомогою брусків до рами товстий поліетилен. Для більшої безпеки можна прибити до рами шматок фанери, поки скло не буде замінене.

Якщо фанери або плівки немає, завісьте розбите вікно на перший час ватною ковдрою або подушкою.

Допомога при руйнуванні скла в Києві

Кияни, чиї вікна були зруйновані вибухом, можуть отримати волонтерську допомогу. Про це повідомляє екс-нардеп Юрій Левченко. Їм буде надана міцна плівка, якою можна на час заклеїти вікна.

Так, жителі мікрорайонів Лук'янівка і Татарка можуть отримати допомогу у волонтерському центрі на Татарці, контактний номер телефону: 063 528 26 82. Постраждалі з інших районів можуть звертатися за наступними номерами: 044 209 40 56, 067 473 86 60, 093 540 87 03.

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