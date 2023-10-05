Росія проводить відповідні заходи з 2012 року.

Останніми днями Росія проводить "традиційні" щорічні навчання, які агресор заснував ще з 2012 року до Дня цивільної оборони РФ (цей день відзначають у країні 4 жовтня).

Відповідні заходи охопили більшу частину територію країни, а навчання цивільної оборони влада РФ проводить за сценарієм масштабного міжнародного збройного конфлікту, зазначає британська розвідка.

В Міністерстві оборони Британії дали короткий аналіз щодо майбутніх планів Росії та зазначили: навряд чи у цьому році Москва здатна реалізувати кардинальні зміни чи розширення своїх заходів.

Відео дня

Водночас такі навчання, ймовірно, будуть тривати щорічно, оскільки Росія ще за часів СРСР протягом багатьох поколінь проводила подібні заходи під приводом внутрішньої підготовки "до великого конфлікту".

"Навіть з огляду на триваючу війну в Україні, малоймовірно, що Росія суттєво змінила свою позицію національної готовності за останні місяці", - йдеться у звіті британської розвідки.

Росія розпочала початок жовтня з ядерних навчань

Цього року Росія в рамках свого ядерного шантажу світу анонсувала на початок жовтня проведення масштабних навчань у зв'язку із "ядерною загрозою", імітуючи підготовку суспільства до "другого Чорнобиля". Відповідні заходи з евакуації під час "ядерної катастрофи" країна агресор провела у вівторок, 3 жовтня.

Це був перший за останній час рік, коли Росія поєднала навчання цивільної оборони з подібними заходами й масштабувала їх одночасно по всій країні.

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