Це перший випадок, коли навчання відбуватимуться одночасно по всій країні.

Росія проведе навчання з евакуації під час "ядерної війни". Це відбудеться вже сьогодні, 3 жовтня.

Як повідомляє The Telegraph, в РФ відбудуться загальнонаціональні навчання з моделюванням евакуації мирного населення під час ядерної війни.

Мета навчань - перевірити готовність рятувальників виводити велику кількість людей із гіпотетичних "радіаційних зон". Незрозуміло, скільки цивільних буде задіяно, якщо такі будуть.

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У Росії щорічно проводяться навчання цивільної оборони, але вважається, що це перший випадок, коли навчання проходитимуть одночасно по всій країні.

Вони відбулися після того, як глава провідного російського дослідницького центру ядерної енергетики закликав Кремль минулого тижня провести випробування атомної зброї в Північному Льодовитому океані як демонстрацію сили.

І Сполучені Штати, і Росія – безумовно найбільші ядерні держави світу – заявили, що ядерну війну ніколи не можна виграти і ніколи не можна вести її, але конфлікт в Україні породив побоювання прямої конфронтації між Москвою та Заходом.

Масштабні "ядерні" навчання в Росії

Раніше росЗМІ розповіли деякі деталі ядерних навчань. В "оперативному завданні" прописаний сценарій: нібито на території "окремих суб'єктів" РФ сталося кілька ядерних вибухів, і у результаті ядерних ударів повністю зруйнована інфраструктура і на 70% - житловий фонд.

Також, згідно зі сценарієм, передбачається, що, крім руйнувань, можливі аварії на гідротехнічних, хімічних і радіаційно небезпечних об'єктах.

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