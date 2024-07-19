Що відбувається на південному фронті: в ЗСУ розповіли про поточну ситуацію

Сили оборони знищили ворожий "Іскандер-М" над Одещиною.

Протягом минулої доби в зоні відповідальності оперативного угруповання військ "Таврія" було відбито 12 атак противника, повідомив в ефірі телемарафону речник ОУВ Дмитро Лиховій.

"З них 9 ворожих штурмів було відбито на Запоріжжі. Найгарячіше в нас в районах населених пунктів Мала Токмачка, де було відбито 4 атаки противника. А також біля Новоандріївки – це на північний захід від Роботиного. Там наші воїни відбивали три штурмові дії ворога. Ще дві атаки відбито в районах населених пунктів Новоданилівка та Роботине", – розповів Лиховій.

Він також додав, що в районі Малої Токмачки окупанти використовують тактику штурму малими піхотними групами без застосування бронетехніки. Натомість російські війська там активно використовують мотоцикли.

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"Там було 4 атаки, 2 з яких московити намагалися провести із застосуванням кількох мотоциклів. Під час однієї з таких спроб три їхні мотоцикли було знищено з водіями", – додав Лиховій.

За словами речника, протягом минулої доби на всьому південному фронті загалом було знищено 4 ворожі мотоцикли, а також десятки одиниць іншої техніки окупантів.

"На лівобережжі в Херсонській області знищено два гідроцикли, чотири ворожі човни, три бойові бронемашини. У Кринках знищено 1 російський міномет. Також, знищено 1 РСЗВ "Град" в районі населеного пункту Костогризове. І загалом дрібниця, але показова – знищено один термінал супутникового зв'язку "Starlink", який московити також використовують, отримують їх через треті країни. Вони знищуються майже щодня", – додав Лиховій.

Він також прокоментував учорашній удар російських окупантів в зоні відповідальності ОУВ "Таврія". Зокрема, речник розповів, що протягом тижня росіяни чотири дні завдавали ракетні удари по цій території.

"Вчора було три ракетні удари – вони припали на Дніпропетровщину та Одещину. На Дніпропетровщині вчора зранку було збито дві ракети, бив з Криму комплексами С-400. І також з Криму завдав удару по Одеській області балістичною ракетою "Іскандер-М", однак ця балістика була знищена силами ППО", – розповів Лиховій.

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Тим часом Сили оборони України продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Зокрема, протягом минулої доби було знищено майже тисячу окупантів, а також десятки одиниць ворожої техніки.

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