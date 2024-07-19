Зокрема, Сили оборони вразили 55 артилерійських систем ворога.

Російсько-українська війна триває й Сили оборони протягом минулої доби ліквідували 980 окупантів на фронті, повідомляє Генштаб.

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України вбитими та пораненими вже досягла позначки 564 620 чоловік. Крім того, Сили оборони продовжують утилізувати військову техніку окупантів, зокрема:

танків ‒ 8250 (+5);

бойових броньованих машин ‒ 15902 (+19);

артилерійських систем – 15520 (+55);

РСЗВ – 1120 (+0);

засоби ППО ‒ 894 (+1);

літаків – 361 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42);

крилаті ракети ‒ 2401 (+3);

кораблі /катери ‒ 28 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76).

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Питання доцільності операції в Кринках на Херсонщині, ймовірно, розгляне комітет Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, членкиня цього комітету Соломія Бобровська.

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Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що на другому мирному саміті, який попередньо має пройти в листопаді, весь світ повинен буде чинити тиск на Москву, щоб переконати її сісти за стіл переговорів та розглянути можливість припинення війни.

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