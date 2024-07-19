ЗСУ продовжують бити окупантів / фото wikimedia.org

Російсько-українська війна триває й Сили оборони протягом минулої доби ліквідували 980 окупантів на фронті, повідомляє Генштаб.

Загальні втрати російських окупантів у війні проти України вбитими та пораненими вже досягла позначки 564 620 чоловік. Крім того, Сили оборони продовжують утилізувати військову техніку окупантів, зокрема: 

  • танків ‒ 8250 (+5);
  • бойових броньованих машин ‒ 15902 (+19);
  • артилерійських систем –  15520 (+55);
  • РСЗВ – 1120 (+0);
  • засоби ППО ‒ 894 (+1);
  • літаків – 361 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12316 (+42);
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+3);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0);
  • підводні човни - 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20909 (+76).
Інфографіка ЗСУ

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Питання доцільності операції в Кринках на Херсонщині, ймовірно, розгляне комітет Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, членкиня цього комітету Соломія Бобровська.

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Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що на другому мирному саміті, який попередньо має пройти в листопаді, весь світ повинен буде чинити тиск на Москву, щоб переконати її сісти за стіл переговорів та розглянути можливість припинення війни.

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