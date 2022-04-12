На тлі вторгнення РФ ситуація в місті неспокійна, його часто обстрілюють окупанти.

Харків і область з початку повномасштабного вторгнення РФ часто стають ціллю обстрілів окупантів. Так, вуніч на 11 квітня регіон 66 разів обстріляла Росія.

УНІАН розповідає, що відбувається в Харкові та області у вівторок, 12 квітня.

03:09 Відбій повітряної тривоги!

02:43 У Харкові та області оголошено повітряну тривогу. В обласному центрі було чутно звуки, схожі на вибухи. Місцеві Telegram-канали писали про роботу ПВО. Окрім того, раніше вночі в місті була гроза.

00:00 Росія від свого безсилля продовжує "воювати" з мирним населенням, однак ЗСУ міцно тримають оборонні позиції Харкова та області, заявив голова ОДА Олег Синєгубов. За добу окупанти обстрілювали Харків, зокрема, в районі Холодної Гори. Обстрілювали Салтівку, влучили у 16-поверхівку.

Унаслідок денних атак по місту та області загинули 8 людей, серед них дитина 13 років. Поранених - 19, серед них двоє дітей 4 та 9 років.

Містян вкотре закликали бути вкрай обережними, не підходити до небезпечних об'єктів та при виявленні одразу телефонувати 101.

По області складним залишається Ізюмський напрямок. Окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше.

Область працює над доставленням гуманітарної допомоги, відновленням доріг та запуском економічних процесів.

Як повідомлялося, Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого. Окупанти атакують об'єкти інфраструктури та житлові будинки, жертвами стають мирні жителі.

Росія атакує низку українських міст з повітря, зокрема, Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв.

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