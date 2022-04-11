Попри атаки ворога, область працює над доставленням гуманітарної допомоги.

Російський ворог від свого безсилля продовжує "воювати" з мирним населенням, однак ЗСУ міцно тримають оборонні позиції Харкова та області.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Сьогодні вдень продовжилися обстріли обласного центру, зокрема в районі Холодної Гори, кілька годин тому окупанти вкотре обстріляли Салтівку, влучили у 16-поверхівку", - повідомляє голова ОДА.

Унаслідок денних атак по місту та області загинули 8 осіб, в тому числі дитина 13 років. Поранених - 19, серед них двоє дітей 4 та 9 років.

"Це військові злочини проти мирних українців, які ніколи не пробачимо росіянам! Крім того, ми зафіксували використання ворогом мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують одразу, лише тоді, коли їх зачепить людина чи інший фактор руху. Тому вони ще більш небезпечні. Знаходили їх в різних районах міста Харків - Індустріальному, Київському, Немишлянському та ін. Окупанти такі міни розкидали близько 01.30 години ночі з артилерії. Рятувальники ліквідовували їх весь день, вдалося знищити понад 80 мін. Ми продовжуємо знаходити їх на дахах, на горищах і навіть на дитячих майданчиках", - зазначив Синєгубов.

Містян вкотре закликали бути вкрай обережними, не підходити до об’єктів та при виявленні одразу телефонувати 101.

"По області складним залишається Ізюмський напрямок. Окупанти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше. Але їм це не вдається, бо наша українська армія міцно тримає позиції та не пускає окупантів", - зазначають в ОДА.

Однак, попри атаки ворога, область працює над доставленням гуманітарної допомоги, відновленням доріг та запуском економічних процесів.

Нагадаємо, окупанти майже повністю знищили селище на Харківщині.

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